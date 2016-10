Boonen zelfverzekerder dan ooit: "De grote favoriet? Dat ben ik"

Door: Marc Ghyselinck

14/10/16 - 05u30

© belga.

Het wordt de hardste koers van het jaar, voorspelt Tom Boonen (35). De laatste keer ook dat Tom Boonen aan een wereldkampioenschap deelneemt. Boonen droomt van een afscheid in schoonheid. Wat maar één renner is favoriet: "Ikzelf."

Je hebt al zo vaak gekoerst en gewonnen in Qatar. Wat zal het verschil zijn met het WK dat jullie hier zondag gaan rijden?

"De temperatuur. In februari wordt het hooguit dertig graden. Het is veel heter nu. De renner die er het best in slaagt om zijn lichaam koel te houden en een beetje fris aan de plaatselijke ronden op The Pearl arriveert, zal een goede finale rijden. Veel renners zullen The Pearl halen, weinig renners zullen het redden tot de finish."



Er zal al hard gekoerst zijn voor jullie bij The Pearl arriveren.

"Het zal hoe dan ook uit elkaar gaan als we terugkeren van Al Khor. We spreken over vier, vijf, zes groepen. De eerste groepen zullen weer samen komen, dat zie ik wel gebeuren. De rest doet niet meer mee. Dat denk ik. Het zou jammer zijn mocht hooguit veertig man eraf gaan. Dan is de terugtocht van Al Khor een slag in het water geweest. Maar het is een wereldkampioenschap. Niemand gaat zomaar de handdoek gooien."



Wat vindt Boonen van de plaatselijke ronde en de commotie ronde de hitte? Wie worden zijn belangrijkste tegenstanders en hoe zijn de rollen verdeeld in de Belgische ploeg? U ontdekt het allemaal op HLN PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef 4 weken voor maar 2 euro.