WK-concurrenten van Boonen zitten in eigen ploeg: "Sprinten tegen Gaviria, dat durf ik wel"

Door: Marc Ghyselinck

10/10/16 - 09u29

Boonen, zelf 21ste gisteren, balt een vuist als hij ziet dat zijn ploegmaat Gaviria naar de zege stoomt. © photo news.

Marcel Kittel maakte indruk in het WK ploegentijdrijden en Fernando Gaviria maakte indruk in Parijs-Tours. Tom Boonen weet dus waar hij volgende week zondag in Qatar de tegenstanders moet zoeken die hem van een tweede wereldtitel kunnen af houden. Die zitten namelijk in zijn eigen ploeg.

Het ene feestje in Qatar was nog niet goed begonnen, of 6.000 kilometer verder in het Franse Tours werd al een ander feestje aangericht. Fernando Gaviria reed gisteren in de laatste 600 meter van de Avenue de Grammont alle sprinters uit het wiel. Dat is ook een manier om te winnen. Als je er de benen voor hebt tenminste. Dat maakte opnieuw champagne over de hoofden van de Etixx-QuickStep-renners. En daar hoeft het niet bij te blijven. Komende zondag in Qatar heeft Patrick Lefevere zeventien coureurs aan de start, zo rekende de ploegleider zelf uit - in realiteit zijn het er dertien. Op zijn minst drie daarvan mogen zich favorieten noemen op de wereldtitel: Tom Boonen, Marcel Kittel en nu dus ook Fernando Gaviria.



