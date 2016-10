Marie Rutsaert

3/10/16 - 15u49

Een derde plaats dit weekend in de Eurométropole Tour was de aanleiding voor de op één na jongste adviseur van Tom Boonen om eens een stevig gesprek over het WK te hebben. Althans als we de Instagram van Boonen mogen geloven. Dochter Valentine (twee minuten ouder dan tweelingzusje Jacqueline) had duidelijk een heel serieus gesprek met papa als we afgaan op haar lichaamstaal. Duidelijk een topmanager in spe.