Boonen: "Er zijn vergissingen gemaakt"

Marc Ghyselinck

5/09/16 - 10u18

© TDW.

Voor wie er mocht aan twijfelen: Tom Boonen heeft zijn zinnen op het wereldkampioenschap in Qatar gezet. Boonen zette zijn plannen zaterdag kracht bij met een ouderwetse sprintoverwinning in de Brussels Cycling Classic.

Hoe belangrijk was deze overwinning?

© TDW.

"Winnen is belangrijk. Iedereen vraagt zich af hoe goed ik ben. Als ik nu kan aantonen dat ik nog een snelle sprint kan rijden, kan ik naar Qatar vertrekken zonder druk van buitenaf. Dan kan ik daar een heel mooie koers rijden."



Kittel zat zaterdag in jouw sprinttrein. Daar zien we hem niet vaak.

"Vrijdagavond hebben we onderling afgesproken. Marcel heeft gezegd dat het oké was als ik voor de overwinning zou sprinten in de Brussels Cycling Classics."



Moeten jullie dat onder elkaar uitmaken, wie waar gaat sprinten?

Ik vind dat niet goed. Iemand anders in de ploeg zou dat voor ons moeten beslissen. Het ligt ook niet aan ons dat wij dezelfde koersen rijden. Het programma had eerder moeten worden aangepast. Dan hadden we dat probleem niet gehad. Nu is het te laat. Op dat gebied zijn er wel een paar vergissingen gemaakt.



Wat Boonen nog te vertellen heeft, onder meer over het WK in Qatar, ontdekt u in het volledige interview op HLN Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.