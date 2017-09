Belgische student bouwt 's werelds grootste Game Boy

Door: ADN

22/09/17 - 11u14 Bron: Guinness World Records

video Ilhan Ünal (21), een Belgische student, heeft het Guinness World Records-record op zak van de grootste functionerende Game Boy ter wereld. Zijn Game Boy XXL is zo maar even meer dan een meter lang, 62 centimeter breed en 20 centimeter diep.

"De Game Boy was een gigantisch onderdeel van de kindertijd van velen, ook bij mij", vertelt de Brusselse student Multimedia & Communicatietechnologie. "Ik was echt geobsedeerd door mijn Game Boy als kind, dus ik wilde iets creëren dat een glimlach zou toveren op het gezichtje van de kleine Ilhan, en hopelijk op het gezicht van iedereen die eigenlijk in zijn hart een groot kind is." "Ik zou eigenlijk een tijdmachine willen", lacht hij. "Dan kan ik teruggaan naar mijn kleine ik en zeggen 'kijk wat ik gemaakt heb'. 'Ik ben jou niet, maar jij kan dit zijn'."



De twintiger is dolblij dat één van zijn creaties nu op wereldschaal wordt erkend. Het was dan ook een serieus werkje, al is dat relatief als je een werkende Game Boy XXL uit je mouw kan schudden tussen je studiewerk en cursussen door. Ilhan was een week bezig met het design op zijn computer en bouwde een maand aan de recordhoudende spelcomputer.