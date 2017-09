Mixer maakt van videostreaming tweerichtingsverkeer

Door: Raf Picavet

19/09/17 - 14u56 Bron: eigen berichtgeving

games Videostreaming is al groot, wordt elk jaar nog groter en videogames blijven een van de drijvende krachten. Veel tv-zenders zijn jaloers op het publiek dat een kwartier gameplay van een populaire game of gamer scoort. Met Mixer wil Microsoft streaming naar de volgende generatie duwen.

Omdat Mixer - in een vorig leven heette dit streamingplatform Beamer - van Microsoft is, werd het ingebouwd in software van Microsofts Xbox-videogameconsoles. Beginnen met streamen is zo simpel als navigeren naar de uitzendknop, eventueel de microfoon aanzetten en de plek bepalen waar je zelf in het beeld verschijnt, misschien nog een titel eroverheen en op start duwen. Op een pc waarop Windows 10 draait, druk je de windows-toets + G in en je zit in het gamemenu. Uiteraard is het perfect mogelijk om een camera aan je console of pc te hangen en geen game maar je pasgeboren puppy's of make-upmeesterschap aan vrienden en/of de wereld te tonen.

Sneller Bij het bekijken van vooraf ingeblikte videostreams maakt het niet uit, maar bij livestreams zit er vaak een vertraging van 2 tot wel 20 seconden tussen het moment van registratie bij de streamer en het moment waarop zijn publiek dat te zien en horen krijgt. Twee seconden zijn al genoeg om een gevoel van 'afstand' te creëren en zoiets durft de pure livebeleving toch ietwat uithollen. Mixer schroeft die vertraging gevoelig terug. Zelf noemen de heren en dames daar bij Microsoft dat ietwat overenthousiast Faster Than Light. Er zat immers nog een korte vertraging op wanneer we onszelf via een buitenlandse server toezwaaiden, maar dat is nog slechts een kwestie van honderdsten van een seconde.

Interactief streamen Mixers opmerkelijkste ingrediënt is de optie om het publiek van je livestream te laten deelnemen in het gebeuren. Dat gaat verder dan louter via de chatbox doorgegeven suggesties. Gewoonweg door naar Mixerstreams te kijken verdien je credits, of liever: Sparks, waarmee je als toeschouwer die streamer bijvoorbeeld in het donker kan zetten, hem bij het spelen kan helpen door zijn spelpersonage munitie te geven of juist saboteren door zijn beeld tijdelijk te vertroebelen. Uiteraard allemaal afhankelijk van wat die streamer zelf toelaat en mogelijk is met de game in kwestie.



Mixer heeft een kit beschikbaar waarmee spelmakers features zoals deze en andere aan hun games kunnen toevoegen. Sommige van die ontwikkelaars hebben al interesse getoond in een stem-mechanisme waarmee de verhaallijn van games langs deze weg in de groep kan worden gecrowdsourced. Of in gewone mensentaal: in de groep kan worden gegooid.

Sociaal streamen Met mixer kunnen tot 4 streamers hun stream combineren. Dat is vooral interessant bij coöperatieve of competitieve gameplay. Die vier streams hoeven overigens niet uit dezelfde game te komen. Gelijk welke streams kunnen in vier vakjes naast elkaar op het scherm getoond worden. Op zich niets nieuws, maar bij Mixer kan je als toeschouwer kiezen welk van die vakjes je schermvullend wil, welke audio je liever wel of niet hoort, enzovoort. Streaming à la carte dus.