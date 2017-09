Nintendo levert extra mini-SNES-consoles én herlanceert mini-NES

sam

games Nintendo laat weten dat het Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System ook in 2018 nog beschikbaar is in Europa. En wat meer is: het razendsnel uitverkochte Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System verschijnt opnieuw.

© Nintendo. "Niet meer beschikbaar": wie de voorbije maanden een miniversie van de klassieke Super Nintendo-console wou reserveren, moest er snel bij zijn. Hij was al snel uitverkocht, nog voor hij in de winkels ligt. Op 29 september verschijnt de console met 21 voorgeïnstalleerde games, sommige met extra multiplayeropties. Enkele toppers zijn Donkey Kong Country, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, Super Mario Kart, Super Metroid en Star Fox 2. Die laatste game werd officieel nooit uitgebracht voor de oorspronkelijke SNES, die verscheen in 1992.

NES © ap. De eind 2016 uitgebrachte NES Classic Mini ligt in de zomer van 2018 weer in de winkels. Wanneer deze miniversie van de originele 8-bits NES-console precies leverbaar wordt, is nog niet duidelijk. Nintendo kondigde de NES Classic Mini vorig jaar in juli aan en bracht de console uit in november. De console bleek erg populair, waardoor de spelcomputer slecht leverbaar was. In april bevestigde Nintendo nog dat de productie van de kleine NES was gestopt, terwijl eind die maand al 2,3 miljoen exemplaren waren verkocht.