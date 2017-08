Middle-earth: Shadow of War, actiegame legt de link tussen The Hobbit en de Ringsaga

Raf Picavet

23/08/17 - 22u34

video De filmwereld mag dan wel klaar lijken met Tolkiens fantasy-fundamenten, maar in Monolith hebben liefhebbers en vooral gamers een studio gevonden die de vlam brandende houdt. Dat deden ze een paar jaar terug met het uitstekende Shadow of Mordor en ze lijken op kruissnelheid om dat nog eens te doen met Shadow of War.

Middle-earth: Shadow of War is op wat polijsten na zo goed als klaar en we kregen de kans om dat eigenhandig te verifiëren bij ontwikkelaar Monolith in Seattle. Die spelletjesmaker zette in een ver verleden cultklassiekers als het Austin Power-eske 'No One Lives Forever' neer; om later met de horrorshooter F.E.A.R. een baanbrekende intelligentie bij computergestuurde oppositie te pionieren. Een truc die ze een paar jaar geleden met die eerste Middle-earth: Shadow of Mordor overtroefden. Die game voerde immers het 'nemesis-systeem' op. Die transformeerde het Mordor waar spelers doorheen ploeterden van de zoveelste best aardige open wereld, in heel unieke. Een oord waar de veelal vijandige bevolking werd geregeerd door een weinig democratische maar geloofwaardige en dynamische hiërarchische structuur. Een voor gamers aparte en hoogst vermakelijke virtuele hel. © Monolith.

Onbezongen held Dat Mordor in kwestie is een uitgestrekte, aangenaam gevarieerde woestenij, die zich grotendeels op eigen initiatief en risico laat verkennen. Dat doe je als Talion, een recent overleden, maar uit het hiernamaals teruggehaalde ranger en nu een killer met bovennatuurlijke talenten. De verhaallijn zit nokvol Tolkien-lore en de gebeurtenissen spelen zich af na die in The Hobbit en leggen de link naar die van The Lord of the Ring. Jouw acties verklaren waarom Sauron zijn oorlogsmachine niet sneller operationeel kreeg, wat Frodo en co die cruciale tijd opleverde voor hun beslissende tegenoffensief.



Het Mordor in de game is verdeeld in verschillende regio's, elk bevolkt met zijn eigen ork-clans of -stammen. Filmische tussenscènes zorgen voor een rode draad en vertellen een aardig verhaal, maar je krijgt tonnen vrijheid in de volgorde waarin je dat afwerkt en hoeveel uren je daarvan afdwaalt. Onderweg breng je regio na regio onder jouw controle door sabotageacties, strategische eliminaties en het uiteindelijke uitschakelen van het plaatselijke opperhoofd. Zowel op strategisch als tactisch niveau doe je dat met een veelal zelfgekozen mix van heimelijk rondsluipen en snoeiharde, ultrabrutale gevechten. © Monolith.





Politieke manoeuvres Een slim speler maakt daarbij gebruik en misbruik van dat nemesis-systeem. Dat laat je bijvoorbeeld toe om een laaggeplaatste vijandelijke officier voor jouw zaak te winnen en vervolgens al zijn oversten, eventuele rivalen en uitdagers systematisch uit de vergelijking te rukken. Jouw marionet klimt op in de hiërarchie en als alles goed gaat zit hij aan het eind van de Machiavellistische rit, op de troon in het hoofdfort van de regio. Dat systematisch ondergraven van Sauron's greep op Mordor wordt netjes in een langgerekte epische queeste gegoten. Een gameplay die net zoals de voorganger heel wat ingrediënten uit het derdepersoonsactie- en open-wereldgenre leent, daar een robuuste, langgerekte single playerbeleving uit puurt en er met dat moeilijk te overschatten nemesis-systeem toch weer iets unieks van maakt.



Shadow of Mordor is een pure single player-game, maar wie dat wil kan tijdens of na het afwerken van zijn eigen verhaallijn, regelmatig terecht in de game van andere spelers. Zonder dat die spelers daar rechtstreeks bij betrokken worden. Zo kunnen spelers elk fort dat ze tijdens hun campagne onder hun vlag brengen, van versterkingen en een gespecialiseerd garnizoen voorzien. Dat fort kan dan - zonder gevolgen voor de eigen campagne - worden aangevallen worden door andere spelers. Houdt je fort stand, dan levert je dat buit op. Wordt het onder de voet gelopen, dan merk jij daar weinig meer van dan een veldslagverslag. In dezelfde lijn liggen de Online Vendetta's. Korte maar intense missies die je één enkele kans geven om een andere speler te wreken door die ene unieke vijand die hem of haar de baas was, te grazen te nemen. © Monolith.