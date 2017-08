Belgische aanwezigheid op Gamescom, de grootste gamebeurs ter wereld, verdubbeld

rvl

video In de Duitse stad Keulen gaat vandaag de negende editie van Gamescom, de grootste computerspelbeurs ter wereld, van start. Dit jaar nemen zestien Belgische gamestudio's deel aan het evenement, dat nog loopt tot 26 augustus. Dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar.

Het is al de vierde keer dat er ook Belgische bedrijven vertengenwoordigd zijn op Gamescom. De gamesector is in ons land verdeeld in drie verenigingen over de gewesten, maar die gaan verenigd in één grote stand naar de spelbeurs, zegt Juan Bossicard, audiovisueel manager bij Impulse.Brussels, dat bedrijven in het Brussels gewest ondersteunt. De Belgische stand is in vergelijking met vorig jaar verdubbeld.



Gamescom gaat vandaag officieel van start, maar dinsdag deed de beurs de deuren al open voor professionals uit de sector. Gamestudio's kunnen er dan contacten leggen met distributeurs en investeerders. In Vlaanderen is er, met het Vlaams Audiovisueel Fonds al geruime tijd heel wat publieke steun, net zoals in Brussel met Screen.Brussels. De sector ijvert daarnaast ook voor de uitbreiding van tax shelter, waarmee film en podiumkunsten een duwtje in de rug krijgen, naar de gameindustrie.



"België is gekend voor de kwaliteit van zijn spellen", zegt Bossicard. Ons land telt vandaag ongeveer 80 bedrijven die actief zijn in de gameindustrie, waarvan 60 procent in Vlaanderen, 30 procent in Wallonië en 10 procent in Brussel. De sector stelt ongeveer 750 mensen tewerk en genereert een omzet van zowat 50 miljoen euro.