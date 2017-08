Naar deze games kijkt onze man op Gamescom alvast uit

Ronald Meeus

22/08/17 - 15u54 Bron: Eigen Berichtgeving

© epa.

Tot zondagavond zakken er zo'n 350.000 gamers af naar Keulen, waar ze op de Gamescom-beurs een glimp kunnen opvangen van de games die in het najaar op de markt komen. Wij zijn er ook, en kijken na onze aanvaring met deze vijf kleppers alvast keihard naar hun release uit.

Project Cars 2 Wie gek is op racegames zit goed dit najaar: naast kleppers als Gran Turismo Sport en Forza Motorsport 7 komen er ook eerder nichetitels als Formula 1 2018 en World Rally Championship 7 op de markt. Maar de game waar ondergetekende écht op wacht is Project Cars 2, dat de juiste balans vindt tussen toegankelijkheid en simulatie, en dat zowel de autofreak die een potje wil racen als de ware racegamefan probeert te behagen.



Uit op 20 september voor PlayStation 4, Xbox One en pc. © Gamespress.

Cuphead Maar nu genoeg over al die blockbusters. De grote winnaar op Gamescom, wat mij betreft tenminste, is deze kleinere, aandoenlijke titel, die de onwaarschijnlijke snelheid (en hoge moeilijkheidsgraad) van games uit de jaren 80 en vroege jaren 90 mixt met de looks van een tekenfilmpje uit de jaren 30. Alle decors werden dan ook met de hand geschilderd en later gedigitaliseerd, wat de game een heel authentiek uitzicht geeft.



Uit op 27 september voor Xbox One en pc © Gamespress.

Assassin's Creed: Origins Assassin's Creed, die bekende serie historische actiegames, is er een jaartje uit geweest, maar forceert nu een spectaculaire comeback met Assassin's Creed: Origins, waarin er dieper dan ooit wordt teruggekeerd in de tijd: naar de laatste jaren van het Egyptische rijk, ergens rond 50 voor Christus. Steden Gizeh en Memphis, inclusief pyramiden en sfinks, werden digitaal heropgebouwd tot hoe ze er in hun volste glorie moeten hebben uitgezien.



Uit op 27 oktober voor PlayStation 4 en Xbox One. © Gamespress.

Call of Duty: WWII Fans van de inmiddels vijftien jaar oude Call of Duty-reeks schreeuwden om een terugkeer naar de Wereldoorlog II-setting van de drie eerste titels, en uitgever Activision heeft hun bede verhoord. Call of Duty: WWII wordt, naast een opzwepende schietgame, ook een krachtig stuk oorlogsfictie, dat de historische gebeurtenis met waardigheid wil belichten.



Uit op 3 november voor PlayStation 4, Xbox One en pc. © Gamespress.