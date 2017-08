Cleopatra en Julius Caesar duiken op in nieuwe trailer Assassin's Creed

Door: redactie

21/08/17 - 18u07

Op de game zelf is het nog ruim twee maanden wachten, maar fans van Assassin's Creed Origins kunnen nu al hun hart ophalen met deze indrukwekkende trailer.



Het oude Egypte, met onder meer farao Cleopatra, staat centraal. Maar ook de Romeinen van Julius Caesar maken hun opwachting. Varen over de Nijl of enkele legendarische piramides bezoeken, het kan in een handomdraai. En tussendoor moet Assassin Bayek een gemaskerd individu zien uit te schakelen.



Het pittige voorsmaakje werd gelanceerd tijdens Gamescom, een van de grootste gamebeurzen ter wereld. Het jaartje pauze liet Ubisoft toe om de reeks een grondige opsmukbeurt te geven. Verwacht u deze keer aan een echt grote open wereld, met boeiendere gevechten en meer mystiek.