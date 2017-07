Pokémon Go-festival draait uit op flop

Bewerkt door: sam

23/07/17 - 21u55 Bron: ANP

Pokémon Go De viering van de eerste verjaardag van Pokémon Go in Chicago is gisteren mislukt door technische problemen met de servers en netwerkproblemen. Duizenden fans wilden op jacht naar de figuurtjes, maar ze konden door netwerkproblemen niet inloggen.