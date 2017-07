Hebben traditionele sporten afgedaan? Opzij FIFA en NBA, hier komt de e-sportliga Overwatch League

Raf Picavet

13/07/17 - 12u32

© rv.

games E-sport zit op kruissnelheid om de gevestigde sportcompetities van de troon te stoten. Voor alle zekerheid plant videogamemaker Blizzard rond het jaareinde een demarrage die het verschil moet maken. Dan trapt immers de Overwatch League af, de meest ambitieuze e-sportcompetitie tot nog toe. Wij spraken met Nate Nanzer, de commissaris van die nieuwe liga.

Blizzard, de studio en uitgever achter videogamemijlpalen als Diablo, World of Warcraft en Starcraft, kondigde de Overwatch League vorig jaar al aan. Een e-sportcompetitie rond de game Overwatch, een futuristische shooter waarin twee teams met elk hun zelfgekozen selectie exotische krijgers het tegen elkaar opnemen. Een game die in het jaar sinds zijn verschijnen al meer dan 30 miljoen spelers verzamelde. Een vrij robuuste basis dus, waarop Blizzard de eerste globale professionele e-sportliga bouwt. Een competitie waarin, als alles volgens plan verloopt, elke grote stad zijn team krijgt.

Grote sponsoren, adverteerders en de mediaconcerns tonen groeiende interesse en de eerste zeven steden/eigenaars die een Overwatch team zullen opvoeren zijn nu bevestigd. Daaronder alvast twee bekende namen: de Boston Patriots en de New York Mets, traditionele Amerikaanse sportinstituten die de e-sportboot niet willen missen. Loopt binnen afzienbare tijd het Sportpaleis elke veertien dagen vol voor een thuismatch van het Antwerpse team tegen dat van de bezoekende stad? Als het aan Nate Nanzer, strateeg en commissaris van die Overwatch League ligt, wel.





Zelfs met Blizzard's reputatie wat e-sportcompetities betreft, is deze Overwatch League een ambitieuze onderneming. Welke doelen hebben jullie jezelf gesteld en wanneer is dit voor jullie een succes?



Nate Nanzer: "Eigenlijk hebben we op dit moment nog geen concrete mijlpalen vastgelegd. De Overwatch League zien we als een project van de langetermijnvariant. We creëerden het als een 'forever league'. Succes voor ons betekent dat de Overwatch League een naam en reputatie verwerft van de eerste en beste e-sportliga in de wereld. We beseffen dat dit tijd zal kosten en zullen ons succes niet afmeten uit wat er het eerste jaar gebeurt. Wel zijn we er nu al zeker van dat we over een goeie organisatie en competitiestructuur beschikken. Dat we met Overwatch we een immens populaire game hebben, die zich ook nog eens perfect tot e-sport leent, helpt natuurlijk ook. Tenslotte zijn de teampartners in de steden en die we vandaag aankondigen niet van de minste". © rv.

"Ik weet niet precies wat de statistieken daar in België zeggen, maar in Noord-Amerika, kijken begin twintigers geen televisie en dus geen traditionele sporten." Inderdaad, de Boston Patriots, de New York Mets, partners in San Francisco, Los Angeles, Miami, Shanghai en Seoul. Zeven best grote partijen, maar wil de Overwatch League slagen, dan hebben jullie er veel meer nodig. Op hoeveel mikken jullie tegen de start dit jaareinde?



Nate Nanzer: "Daar durf ik geen cijfer op plakken, maar we zijn voortdurend in gesprek met nieuwe kandidaten in de Amerika's, Azië en ook bij jullie in Europa. Elke grote stad met een grote concentratie Overwatch-spelers waar een partner-teameigenaar kan gevonden worden, komt in aanmerking".



Tot nog toe had Blizzard alle controle over zijn e-sportavonturen. Nu gaan jullie partnerships aan met grote spelers die teameigenaar worden en geven jullie die controle tot op zekere hoogte op. Waar ligt de grens tussen jullie invloed en die van de teameigenaars?



Nate Nanzer: "Eerst en vooral moet je weten dat wij als Blizzard eigenaar zijn van de sport. Dat is een groot verschil met traditionele sporten. Niemand is eigenaar van baseball. Dus wij zullen altijd de volledige controle over de game en dus de sport hebben. Wat de teameigenaars bijdragen is hun expertise in het ondersteunen en doen groeien van supportersgemeenschappen. Lokaal en daarbuiten, want je hoeft niet van Boston te zijn om voor dat team te supporteren".

"Wat ons betreft, is dit pas het begin van Overwatch. We hebben grootse plannen voor de toekomst. Niet enkel met de game zelf, maar ook met alles wat we errond doen." Jullie beloven team- en spelerstabiliteit, een must voor een opzet als de Overwatch League, maar in e-sport allesbehalve vanzelfsprekend. Hoe willen jullie dat aanpakken?



Nate Nanzer: "Dat is zo'n voorbeeld van waar we op de knowhow en ervaring van traditionele sportclubs beroep doen. Toen we onze structuur uittekenden waren we ons ervan bewust dat teamconsistentie en stabiliteit min of meer gegarandeerd moesten worden. Dat is niet alleen goed voor de teams en hun supportersbasis, maar dat heb je ook nodig wil je in deze tijden beroep kunnen doen op het engagement van sponsors en langetermijnpartners. Daarom zullen in een eerste fase alle teams verzekerd blijven van een plekje in de liga".



Zoals de naam het al zegt, steunt het hele gebeuren op één game. Waarom denk je dat Overwatch deze belofte kan waarmaken?



Nate Nanzer: "Eerst en vooral, werd Overwatch ontwikkeld met het oog op e-sportcompetitie. Nu is de game een jaar uit, we hebben al tientallen miljoenen spelers, maar wat ons betreft, is dit pas het begin van Overwatch. We hebben grootse plannen voor de toekomst. Niet enkel met de game zelf, maar ook met alles wat we errond doen. Denk bijvoorbeeld aan onze comicbooks, animatiefilmpjes enzovoort. Daarnaast is er ook onze reputatie. Wij zijn bekend om games met een levensduur die zeldzaam is in deze business". © rv.

De Overwatch League wedstrijden zullen voor een groot stuk live met een live publiek gespeeld worden. Waaraan schrijf je de aantrekkingskracht toe van deze live events waarbij de spelers quasi bewegingsloos naar een scherm staren?



Nate Nanzer: "Langs de ene kant is het belangrijk om te weten dat wanneer je geen enkel team in een belangrijke e-sportwedstrijd wil bevoordelen of benadelen, je hen niet over het internet maar over een lokaal netwerk moet laten spelen. Waarom we vertrouwen hebben in die stadscompetities en live sportevents. Of het nu over voetbal of poker gaat, het draait allemaal om mensen die samenkomen vanuit een gedeelde passie. Dat hoeft geen fysieke sport te zijn, het is de competitie die primeert. Er is altijd iets speciaals in je verplaatsen naar een livewedstrijd. Er is de sfeer, de rivaliteit, de gedeelde frustratie of vreugde, daarom ga je naar zo'n wedstrijd kijken". © rv.