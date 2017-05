Gamereeks Uncharted wordt verfilmd

Bewerkt door: mvdb

Nathan Drake, de hoofdfiguur in de gameserie Uncharted. © rv.

Na Tomb Raider en Resident Evil wordt er weer een gameserie verfilmd: de third-person shooter Uncharted. Het is nog niet bekend wanneer de film in de bioscopen te zien is.