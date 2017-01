Fleur uw pendelrit op met deze nieuwe lichting mobiele videogames

Ronald Meeus

Videogames Met het nieuwe werkjaar dat pas in gang schoot, is het misschien het juiste moment om een aantal nieuwe games op uw mobiele toestel te installeren: kwestie van de pendelrit wat minder duf te maken. Dat treft, want de afgelopen twee maanden verscheen er een aantal interessante nieuwe smartphone- en tablettitels.

Mini Metro © Dino Polo Club . In dit behaaglijke sleepspelletje kan u het metrostelsel van wereldsteden als Londen, New York en Berlijn naar eigen inzicht opnieuw aanleggen, met lijnen die u kunt introduceren en verlengen op het bekende metroplannetje. Maar wel ervoor zorgen dat het boeltje een beetje goed blijft draaien, natuurlijk: goed in de gaten houden waar er veel verkeer is en waar nodig extra capaciteit toevoegen, anders dreigt het ondergrondse verkeersinfarct. (iOS en Android, € 4,99)

Bully: Anniversary Edition © Rockstar Games. Gameuitgevers moeten dat niet te vaak meer doen, zo oude consolegames proberen te transporteren naar een mobiel platform: het is verdraaid moeilijk om een game die bedoeld was voor de relatief complexe besturing van een consolecontroller een beetje speelbaar te maken op een touchscreen. Alleen Rockstar Games weet het min of meer goed te doen: dat bewezen ze eind vorig jaar nog met deze mobiele versie van hun alweer tien jaar oude hit Bully. De game profiteert qua besturing van de lessen die ontwikkelaars het bekende uitgeeflabel hebben geleerd toen ze de afgelopen jaren een paar van de eerste 'Grand Theft Auto'-games naar de mobiele platformen brachten, en er zitten een paar interessante nieuwe minigames in. (Voorlopig alleen iOS, € 6,99)

Le Parker: Sous Chef Extraordinaire © Play Pretend. Alles wat u eind vorig jaar niet noodzakelijk geserveerd kreeg in het teleurstellende 'Super Mario Run', zat in het al twee weken daarvoor gelanceerde 'Le Parker Sous-Chef Extraordinaire', een aandoenlijke zijscroller in al even charmante pixelgraphics. U moet de game niet downloaden om er grote vernieuwingen in dit genre in aan te treffen, maar wàt hij doet - zoals de fysica van zijn sprongetjes - doet hij goed. Ook al verzamelt u deze keer macarons in plaats van Mario-muntjes. Wel opletten voor ongecontroleerd vloeken in de trein, tram of bus: hij is behoorlijk pittig. (Voorlopig alleen iOS, Androidversie is onderweg, € 1,99)

Rollercoaster Tycoon Classic © Atari. Terwijl op de pc de afgeleide game 'Planet Coaster' erg snel een grote fanbasis bij elkaar schaart, verscheen de ware opvolger van de klassieke managementgame uit 1999 onlangs op iOS. 'Rollercoaster Tycoon Classic' doet ook zijn best om zo goed mogelijk de vibe van het origineel naar uw plankje te brengen (want deze game, die een hoop overzicht vergt over een relatief groot speelveld, speelt natuurlijk het beste op de tablet). Het bouwen van de wildste rollercoasters, waarop eerdere mobiele probeersels in deze franchise vooral teerden, blijft natuurlijk belangrijk, maar tegelijkertijd moet u er ook voor zorgen dat uw softdrinkprijzen geen bezoekers wegjagen en u voldoende werknemers in dienst neemt. Constant met meerdere variabelen in de weer zijn, en snel de verbanden ertussen doorzien, is de boodschap. (iOS en Android, € 6,99)