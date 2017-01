Racegamer klopt echte coureurs

Door: redactie

Een Nederlandse racegamer heeft op de technologiebeurs CES in Las Vegas echte coureurs verslaan op een simulator.

De 21-jarige Bono Huis uit Maastricht nam het samen met negen andere gamers op tegen twintig echte racepiloten uit de Formule E, de klasse met elektrische racewages. Het was de eerste keer dat gamers en coureurs tegen elkaar raceten. De Nederlander neemt in totaal 225.000 dollar (213.000 euro) mee naar huis.



De deelnemers zaten in het luxehotel The Venetian allemaal in simulatoren en reden op een virtueel circuit door de straten van Las Vegas, langs alle casino's. Bono Huis begon vanaf pole position, maar zakte na de pitstops naar de tweede plek. Hij kwam als tweede over de finish, maar won alsnog na een tijdstraf voor winnaar Olli Pahkala uit Finland. Die had door een softwarefout meer vermogen dan eigenlijk mogelijk. Pahkala werd uiteindelijk derde, achter Huis en de Zweedse coureur Felix Rosenqvist.