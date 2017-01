De Game Boy komt terug!

Door: redactie

Goed nieuws voor wie heimwee heeft naar de jaren 90, want de Game Boy is aan een heuse comeback toe. Een Amerikaans bedrijf wil de populaire spelcomputer van Nintendo nieuw leven inblazen.

860.000 Vlamingen hebben donderdagavond naar 'Groeten Uit 1993' gekeken, een brok nostalgie verpakt als tv-programma. Daarin kreeg de kijker onder meer te zien hoe de kinderen van Staf Coppens grote ogen trokken toen ze een Game Boy in handen kregen.



En kijk, alsof de duivel ermee gemoeid is, komt de Game Boy opnieuw op de markt. Het bedrijf Retro-Bit wil de razend populaire spelcomputer uit de jaren 90 nieuw leven inblazen. Aangepast aan de huidige technologische vereisten, dat spreekt. Het zou wel de bedoeling zijn dat de games van Game Boy en Game Boy Advance ook gespeeld kunnen worden op de nieuwe console, die de naam 'Super Retro Boy' zou krijgen. In augustus zou hij op de Amerikaanse markt komen voor de democratische prijs van amper 80 dollar. Of hij nadien ook in Europa te verkrijgen zal zijn, is nog niet duidelijk.