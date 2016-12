Super Mario Run al over hoogtepunt heen

Door: redactie

26/12/16 - 11u06 Bron: ANP

© anp.

De eerste opwinding over het nieuwe iPhone-spel Super Mario Run van Nintendo is alweer voorbij. Uit cijfers van marktonderzoeker App Annie blijkt dat het spel krap twee weken na de release in geen enkel land meer de winstgevendste app is. Een week eerder gold dat nog in krap vijftig landen.