Nieuwe Pokémon op komst voor Pokémon Go

Spelers van het spelletje Pokémon Go kunnen binnenkort hun hart weer ophalen met het vangen van de beesten. In december verschijnt naar verwachting een grote update, die meer dan honderd nieuwe Pokémon bevat. Dat blijkt uit een onderzoek van de broncode van het spel door PokeVS, meldt Venture Beat.

De update kan zorgen voor een opleving van het spel dat afgelopen zomer uit het niets mateloos populair werd. Die opleving komt dan precies op het goede moment met de feestdagen in het vooruitzicht. De populariteit van het spel, dat meer dan 500 miljoen keer werd gedownload en ontwikkelaar Niantic Labs zo'n 600 miljoen dollar opleverde, is tanende en veel spelers lijken er op uitgekeken te zijn.



De verwachting is dat niet alleen nieuwe Pokémon maar ook meerdere nieuwe functies worden toegevoegd. Gebruikers vragen bijvoorbeeld al lange tijd om een-op-een gevechten en het ruilen van Pokémon met andere spelers. Niantic Labs-baas John Hanke heeft eerder gezegd dat de spelers in de toekomst op hun wenken worden bediend.