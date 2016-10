Geen Pokémon meer in natuurgebied en langs spoor in Nederland

bewerkt door: redactie

7/10/16 - 22u32 Bron: Tweakers.net

© anp.

Pokémon Go Pokémon Go-ontwikkelaar Niantic belooft in Nederland geen Pokémon meer te laten opduiken in natuurgebied Westduinpark in Den Haag en langs spoorwegen.

Den Haag dreigde Niantic een proces aan te doen, en dat is nog niet van de baan. Want ondanks de belofte - en bijhorende excuses - wil de gemeente eerst zien wat het resultaat is. Het bedrijf zou ook hebben gezegd een technische mogelijkheid te onderzoeken om de virtuele beestjes 's nachts weg te toveren.



De verwijdering langs het spoor zou gebeuren op plaatsen waar het zoeken naar de beesten tot overlast kan leiden, meldt spoormaatschappij ProRail. Het is onduidelijk om hoeveel locaties het precies gaat.



België

Ook in ons land was er overlast in havendorpje Lillo, waar de amper 35 inwoners klaagden over de massa's Pokémonjagers die er de rust kwamen verstoren. De straten en parkings stroomden er dagelijks vol en de spelers bleven vaak tot 's nachts rondhangen, niet zelden vergezeld van de nodige alcohol.



Niantic beloofde rekening te houden met de problemen en minder Pokémon te voorzien in Lillo. Omdat daar in de praktijk niets van terecht bleek te komen, besliste de Antwerpse gemeenteraad vorige week om een nachtelijk speelverbod (22 tot 7 uur) voor Pokémon Go in te voeren in Lillo. Dat tijdelijk politiereglement blijft sowieso nog van kracht tot 31 december.