Recensie 'FIFA 17': alles een beetje beter, maar eindelijk drama met 'The Journey'

Voor games als FIFA, die elk jaar opnieuw met een nieuwe versie op de proppen komen, is het niet gemakkelijk om de fans te blijven verrassen. Daarom waren de vorige edities telkens een beetje meer van hetzelfde, terwijl de hete adem van Pro Evolution Soccer alsmaar heter werd. Dit jaar steekt EA Sports dan ook een stevig tandje bij. FIFA is op alle vlakken beter geworden en heeft er een erg leuke nieuwe verhaalmodus bij.

© EA. Je krijgt meer controle over standaarsituaties. © EA. Wat is er veranderd? De gameplay is doorgaans dezelfde gebleven, al heeft EA meer veranderingen doorgevoerd dan we gewoon zijn. Standaardsituaties hebben een make-over gekregen, waardoor je toch net wat meer controle hebt over een hoekschop, een penalty en zelfs een uitworp. Vooral hoekschoppen zijn een stuk gevaarlijker geworden voor de verdedigende ploeg. Met een richtkruisje kan je namelijk bepalen waar je de bal wil laten landen. En je kan ook je beste kopper selecteren, zodat die de defensie het zo moeilijk mogelijk kan maken. We krijgen dit jaar dus een pak meer cornergoals!



Terwijl we bij de vorige edities het gevoel hadden dat het speltempo elk jaar omhoog ging, gaat EA voor FIFA 17 duidelijk op de rem staan. Het iets meer gezapige tempo geeft je meer tijd om een cruciale steekpass te geven of je schot te wapenen. Aangenamer, maar voor de doorwinterde gamer misschien net iets te traag. Gelukkig krijgt het trage spel tegengewicht van de 'physical modus'.



De nieuwe 'physical modus' zorgt voor een veel realistischere beleving. Met de 'physical-knop' zal een speler zich breed maken om de tegenspeler van de bal te houden. Wie zijn 'physical-knop' goed timet, zal bijvoorbeeld ook sneller een luchtduel winnen, wat voordien meer een kwestie van geluk was. Een sterke targetspits kan dus gemakkelijker de bal afschermen terwijl zijn aanvallende middenvelders aansluiten.



Spelers die niet aan de bal zijn en die je dus niet kan besturen, maken ook veel minder vreemde beslissingen. Een Hazard zal bijvoorbeeld veel sneller de ruimte induiken als De Bruyne oprukt naar de goal (wat in real life zelfs geen garantie is). De artificiële intelligentie van jouw teamgenoten is er dus op vooruitgegaan, wat de gameplay er een stuk aangenamer op maakt. Lees ook Eredivisie wil officiële competitie voor FIFA-gamers

Hazard maakt u warm voor FIFA 17 (maar doet dat niet met zijn dribbelkunsten)

Alex Hunter Alex Hunter (links) start als prof op de bank en moet zich naar de top vechten. © EA. Je kan offline nog altijd de traditionele trainers- of spelerscarrière beginnen, maar talloze seizoenen afhaspelen wordt al snel saai. Dat besefte EA ook en daarom heeft FIFA 17 een heerlijke story mode gekregen. 'The Journey' begint wanneer de 11-jarige Alex Hunter de finale speelt van een jeugdtoernooi. Meteen word je in een verhaal gegooid waarbij je de jonge Alex volgt op zijn avontuur als piepjonge prof. Jouw beslissingen hebben bovendien invloed op de persoonlijkheid van Alex, je kan dus zelf bepalen of het personage een koele kikker wordt of een impulsief heethoofd.

© EA. Een topverhaal of weergaloze dialogen zoals in bijvoorbeeld 'The Last of Us' moet je niet verwachten, maar verschillende interessante personages maken van The Journey meer dan alleen een voetbalspel. En leuke cameo's van topspelers als Marco Reus, James Rodriguez en een wel erg houterige Harry Kane zijn een mooie kers op een smakelijke taart.

Online Online is er niet zo heel veel veranderd: je kan nog altijd in een razernij ontsteken als je onterecht verliest van een irritante tegenspeler. De online seizoenen en de vriendschappelijke wedstrijden blijven dus zoals ze zijn, maar FUT heeft wel enkele interessante aanpassingen gekregen.



Dankzij de Squad Building Challenges kan je sneller een goed team samenstellen. In kleine spelletjes kan je spelers ruilen voor andere spelers of gouden pakketjes, waardoor je beter kan opboksen tegen iemand die een klein fortuin heeft betaald om zijn team vol Cristiano Ronaldo's en Lionel Messi's te steken.

De details Pep Guardiola, Arsène Wenger en Jurgen Klopp zien er stuk beter uit dan vorig jaar. © EA Sports. De echt aangename veranderingen liggen net zoals alle andere jaren in de details. Haarscherpe gezichten, de verschillende viermethodes, de reacties en gezangen van een enthousiast publiek. Daarvoor kopen wij eigenlijk elk jaar een nieuw FIFA-spel. En dankzij de nieuwe Frostbite-engine krijgen we op grafisch vlak toch net dat tikkeltje meer. Zo zien we spelers voor het eerst zweten en kunnen we voor het eerst een klein beetje emoties op gezichten ontwaren. Maar verwacht je niet aan revolutionaire graphics.