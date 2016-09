Niantic onderschatte populariteit Pokémon Go volledig

Door: redactie

Pokémon Go-gekte in het Antwerpse havendorp Lillo. © belga.

Niantic Labs had de populariteit van Pokémon Go volledig onderschat. Het aantal spelers lag al een kwartier na de lancering in Australië en Nieuw-Zeeland boven het geschatte worst case scenario en liep op tot vijftig keer het vooraf gehoopte aantal spelers. Dat blijkt uit een blogpost van Google Cloud.