Nederlandse gemeente is overlast beu en sleept Pokémon Go-maker voor rechter

29/09/16 - 18u08

29/09/16 - 18u08 Bron: AD/Tweakers.net

© anp.

Pokémon Go De Nederlandse gemeente Den Haag doet Pokémon Go-maker Niantic een proces aan vanwege de overlast die de smartphonegame veroorzaakt. De gemeente probeert al een maand vergeefs in contact te komen met de ontwikkelaar.

© afp.

Den Haag wil dat de virtuele beestjes 's nachts niet meer opduiken rond het Deltaplein in Kijkduin. In het Natura 2000-gebied in de duinen mogen helemaal geen Pokémon meer verschijnen, oordeelt de gemeente.



"Zo blijft Kijkduin aantrekkelijk voor Pokémon Go-spelers, maar wordt overlast voor omwonenden en schade aan het natuurgebied voorkomen", luidt het.



Het gebied rond Kijkduin staat bekend als een hotspot voor spelers van het smartphonespel. Er verschijnen namelijk veel en zeldzame Pokémon, en in de buurt zijn ook veel Pokéstops en gyms. Het gevolg is een toevloed van honderden tot duizenden spelers.



Drie weken geleden schakelde de gemeente al tevergeefs een advocaat in om Niantic ertoe te bewegen de overlast te beperken.



In ons land werd het piepkleine dorp Lillo in de Antwerpse haven de afgelopen maanden ook overspoeld door Pokémonjagers met soms nachtelijke overlast tot gevolg.