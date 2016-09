De Wever verbiedt nachtelijke Pokémon Go in Lillo

Door: Philippe Truyts

26/09/16 - 20u40 Bron: Eigen berichtgeving

Pokémonjagers in Lillo, foto 20 augustus. © belga.

De Antwerpse gemeenteraad heeft deze avond hoogdringend én unaniem een tijdelijk politiereglement goedgekeurd voor havendorpje Lillo. Tot 31 december mag je er 's nachts (22 uur tot 7 uur) géén Pokémon Go meer spelen. Van een avondklok is geen sprake.

Sinds de maand augustus wordt Lillo, dat amper 35 inwoners telt, overspoeld door Pokémonjagers. Dat leidde tot zo'n overlast van afval, drukte en lawaai dat de stad GAS-ambtenaren en politieagenten naar het Scheldedorp stuurde.



Toch hield de drukte aan. Een verzoek van het stadsbestuur aan spelfabrikant Niantic om Lillo uit het spel te halen, werd niet ingewilligd. De drukte tijdens weekends en woensdagen hield aan.



Het stadsbestuur heeft de noodkreet van de inwoners nu omgezet in een politiereglement. "Een avondklok zoals in Jurbize (Henegouwen) vinden we een stap te ver", zegt burgemeester De Wever (N-VA).