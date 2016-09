Waarom 'Pokémon Go' maar geen opvolgers krijgt

Ronald Meeus

Videogames Terwijl de gebruikersaantallen van 'Pokémon Go' rustig afkalven duikt er - in weerwil van de verwachtingen - geen enkele opvolger voor de augmented reality-sensatie op. Wat is er dan zo uniek aan deze ogenschijnlijk doodeenvoudige game?

Liefst vijfhonderd miljoen keer werd augmented reality-spelletje 'Pokémon Go' gedownload, triomfeerde John Hanke, de ceo van ontwikkelaar Niantic, tijdens het voorbije lanceringsevenement voor Apples iPhone 7. Maar het aantal daarvan dat nog actief bezig is met de game is ondertussen al stevig de dieperik ingegaan sinds de grote hype van afgelopen zomer.



Apple, dat met zijn gewoonlijke App Store-verdeelsleutel zo'n 30 procent van alle inkomsten binnenhaalde die de game vergaarde op iPhones, en Niantic proberen de hype weer wat aan te zwengelen door 'Pokémon Go' binnenkort ook beschikbaar te stellen op de Apple Watch. En Nintendo lanceert met de Pokémon Go Plus een eigen 'wearable' waarmee spelers sneller Pokémon in hun buurt kunnen detecteren. Gaan die twee extensies de populariteit van 'Pokémon Go' weer de hoogte in jagen?



1. Hypes zijn iets ongrijpbaars Pokémon Go! was, twee maanden geleden, het nieuwe grote ding, en die 'hypecyclus' ebt altijd langzaam weg. Om weer plaats te maken voor een volgende. Hoe de Pokémon Go!-hype die vlucht heeft kunnen nemen, daar breken psychologen zich wellicht nog jaren het hoofd over. Misschien wordt het eergisteren op Apples iPhone 7-lanceringsevent voorgestelde 'Super Mario Run' wel een nieuwe sensatie, zoals ook 'Angry Birds' dat vijf jaar geleden plotseling een was.

2. Pokémon was een slapend succes Een van de redenen waarom Pokémon Go afgelopen zomer meteen zo'n doorslaand succes was, is de slimme manier waarop de makers er twee doelgroepen tegelijkertijd mee wisten te raken. Kinderen, ergens in de leeftijdscategorie 10 tot 14, waren niet zo moeilijk warm te krijgen voor de game. Maar door spelers resoluut te doen jagen op monstertjes van de allereerste 'generatie', degene waarmee de allereerste Pokémon-hype begon in 1996, kregen ze ook een publiek van ondertussen in de volwassenheid geraakte 'millennials' rond hun spel geschaard.

Lokale informatie die aan Google Maps werd toegevoegd, zoals parken en andere publieke plaatsen, en zelfs gegevens over klimaat, vegetatie en bodemtype kunnen allemaal de basis vormen voor de positie van een Pokémon Pokémon is een merk waarmee Nintendo en partner Niantic ver kunnen springen, maar 'Pokémon Go' is vooral ook uniek op technologisch gebied. De cartografie en de gps-locatiegegevens waarop de game draait komen natuurlijk van Google Maps, dat Niantic-oprichter Hanke in een vorig leven heeft helpen maken bij Google. Maar het is Niantics algoritme dat de Pokémon op relevante plaatsen òp die kaart zet, en dat het Amerikaanse bedrijf eerst een testritje liet maken in voorganger 'Ingress' - dat zo'n beetje als de 'geheime saus' van 'Pokémon Go' geldt. Hanke houdt zijn lippen op elkaar over hoe het systeem de locatie van een Pokémon precies kiest, maar lokale informatie die aan Google Maps werd toegevoegd, zoals parken en andere publieke plaatsen, en zelfs gegevens over klimaat, vegetatie en bodemtype kunnen allemaal de basis vormen voor de positie van een Pokémon. Die precieze combinatie van elementen is moeilijk om na te maken.

4. Het heeft een enorme schaal opgebouwd Stel dat er binnen afzienbare tijd tòch een kloon van 'Pokémon Go' zou verschijnen. Stel dat u hem leuk vindt. U wandelt naar buiten op zoek naar anderen om het tegen op te nemen, maar in de negorij waarin u woont is er gewoon geen enkele andere speler van de game. Van dat element had 'Pokémon Go' geen last: het had, vrijwel onmiddellijk, zo'n schaal opgebouwd dat het bijna letterlijk in de (veelal westerse) wereld op eender welk moment kon worden gespeeld.