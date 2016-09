Opgelet voor Pokémon Go-ransomware

Door: redactie

5/09/16

Wie wil jagen op Pokémon, kan meer binnenslepen dan alleen gevangen monstertjes. Er is namelijk ransomware die zich voordoet als het populaire spel. Er gaan minstens twee versies van de gijzelsoftware rond, meldt beveiliger Check Point. Als iemand die downloadt, wordt de computer vergrendeld en moet de gedupeerde losgeld betalen.

Pokémon Go is een app voor de smartphone, maar de makers van de ransonware willen mensen wijsmaken dat ze een pc-versie aanbieden.



Het is niet bekend hoeveel mensen al de dupe zijn geworden.