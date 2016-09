Samen met jouw 'Pokémon Buddy' verzamel je binnenkort candy voor de zeldzaamste Pokémon

redactie

2/09/16 - 22u55 Bron: imore.com

© Pokémon Go.

Voor iedereen die een favoriete Pokémon heeft, hebben we goed nieuws. Binnenkort lanceert Niantic een nieuwe update voor Pokémon Go waardoor we onze 'Buddy Pokémon' altijd met ons kunnen meenemen tijdens onze jachtpartijtjes. En er is nog meer goed nieuws: jouw buddy brengt ook candy mee voor zeldzame Pokémon. Binnenkort evolueren en versterken we dus sneller de meest zeldzame monstertjes.