Minister schrijft brief: "Haal Pokémon op luchthaven weg"

KATRIEN STRAGIER EN ROBBY DIERCKX

1/09/16 - 05u00

De Pokémon Go-gekte loopt nu al zo ver uit de hand dat zelfs de minister van Mobiliteit er zich mee moeit.

Wat er François Bellot precies zo hoog zit? De jacht op de virtuele beestjes zorgt voor problemen op de luchthaven van Zaventem. Daarom schrijft de minister een brief naar de maker van het spel, met de vraag om geen Pokémon, Pokéstops en Pokégyms meer te plaatsen in het gebied voorbij de security op Brussels Airport. In de vertrekhal zullen spelers zich wél nog kunnen uitleven.



