De Wever doet oproep aan Pokémonjagers in Lillo: "Zouden jullie dit in jullie eigen straat willen?"

31/08/16 - 16u13

Pokémon Go-jagers overspoelen havendorp Lillo. Archieffoto's: 20 augustus 2016. © belga.

De burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever (NV-A), heeft duidelijk te doen met de 35 inwoners van het door Pokémonjagers overspoelde polderdorpje Lillo. De N-VA-voorzitter laat weten dat zijn mailbox overspoeld wordt met klachten. Hij roept op om de bewoners van Lillo te respecteren. "Op Pokémons jagen kan een leuk tijdverdrijf zijn, maar dit is ondraaglijk geworden", zegt hij. De burgemeester heeft het over nultolerantie voor foutparkeerders en dreigt met GAS-boetes voor onder meer wildplassers. We geven zijn oproep hieronder integraal weer.

© belga. © belga. Al meer dan een maand wordt Lillo, met een 35-tal inwoners het kleinste van de drie polderdorpen, geteisterd door duizenden Pokemonjagers. De wanhoopsberichten en de foto's die ik krijg van de toestand in Lillo zijn ondertussen niet meer aan te zien. Op Pokemons jagen kan leuk tijdverdrijf zijn, maar dit is gewoon onaanvaardbaar. De lokale hype in Lillo neemt niet af en is ondraaglijk geworden voor de bewoners.



Pretbederver

Ik wil geen pretbederver zijn, maar alle Pokemonjagers zouden die toestand in Lillo eens moeten bekijken en zich afvragen of ze dat zelf in hun straat zouden willen: drommen mensen die overal afval achterlaten, mensen die 's nachts met huilende kinderen op de arm blijven rondlopen, hun (grote) behoefte doen in de bermen en tegen voordeuren, agressief gedrag,... De verhalen die ik in mijn mailbox krijg, zijn gewoon schrijnend. Lees ook Pokémongekte + rommelmarkt = ergernis alom

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). © belga. Verder ben ik ook niet te spreken over het bedrijf (Niantec) dat verantwoordelijk is voor - en geld verdient aan - de Pokemonjacht maar zich wel verstopt achter een anoniem webformulier als er problemen zijn. Het bedrijf heeft zelfs het lef om aan klagende bewoners te antwoorden dat er in Lillo geen Pokemons zijn! Dat is gewoon mensen in hun gezicht uitlachen.



De wijkwerking van onze lokale politie doet al enkele weken ernstige pogingen om iemand met enige verantwoordelijkheid bij Niantec te pakken te krijgen, maar op mails volgt niet meer dan een vriendelijke ontvangstbevestiging. Bij een normaal evenement met zoveel deelnemers is er altijd een organisator die de verantwoordelijkheid opneemt en waarmee duidelijke afspraken gemaakt worden. In dit geval wil men blijkbaar alleen de lusten zonder de lasten.



Avondklok

Mensen vragen mij om streng op te treden. Ze vragen zelfs een avondklok, en dat is begrijpelijk. Maar dat is nu net het probleem: hier gebeurt in het algemeen niets strafbaars, dit is een kwestie van beleefdheid en wederzijds respect. En dat kan je moeilijk afdwingen.



Ik doe dus een oproep aan de Pokemonjagers: als je toch per se in Lillo wil gaan jagen, heb dan respect voor de bewoners en doe geen dingen die je ook niet in je eigen straat zou doen. Nachtlawaai, sluikstort en andere overlast kunnen op geen enkele manier door de beugel. Mensen vragen mij om streng op te treden. Maar dit is een kwestie van beleefdheid en wederzijds respect. Dat kan je moeilijk afdwingen. Bart De Wever