Peeters werkt aan plan tegen illegaal downloaden van films en muziek

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) werkt aan een plan om de toegang tot illegale downloadsites voor films en muziek moeilijker te maken. Dat schrijft De Standaard. De oprichting van een aparte 'Dienst voor de strijd tegen inbreuken op het internet' onder de FOD Economie is de opvallendste maatregel. Het voorstel wordt binnenkort besproken binnen de regering.

Platenlabels, filmmaatschappijen en televisiemakers vragen al langer om strengere regels tegen piraterij op het internet. De Dienst voor de strijd tegen inbreuken op het internet moet daar een mouw aan passen. Benadeelde partijen stappen nu vaak naar de rechtbank. Als de rechter beslist dat een bepaalde site niet meer toegankelijk mag zijn, is het de taak van die dienst om erop toe te zien dat dit ook gebeurt.



Belangrijk daarbij is dat de site vollédig ontoegankelijk wordt. Toen het gerecht besliste dat de populaire site thepiratebay.org moest worden geblokkeerd in ons land bijvoorbeeld, werd de directe toegang inderdaad onmogelijk gemaakt maar konden de beheerders dat wel omzeilen door replica-sites zoals depiraatbaai.org in het leven te roepen. De Dienst van Peeters moet ook die spiegelsites opsporen en blokkeren. Wie er toch naar surft, krijgt een bericht te zien waarin wordt doorgelinkt naar sites waar legaal, en dus betalend, content kan worden afgehaald. Om de blokkering sneller te laten verlopen wordt één rechtbank aangeduid voor dat soort van zaken.



"De nadruk ligt op efficiënte instrumenten om het auteursrecht op het internet te beschermen", reageert Peeters. "Wanneer het gaat over diefstal van intellectuele eigendommen, is dat de plek waar vandaag de strijd het hevigst moet worden geleverd".