Suggereert Amazon ingrediënten voor maken van bommen?

20/09/17 - 17u29 Bron: Reuters, BBC

Internethandel Amazon deelt vandaag mee dat het zijn website onder de loep zal nemen. Dat gebeurt naar aanleiding van een onderzoek dat aantoonde dat de tips 'Vaak samen gekocht met' en 'Klanten die dit kochten, kochten ook' gebruikers kunnen helpen bij de aankoop van ingrediënten om zelf een bom te maken.

De Britse nieuwszender Channel 4 News ontdekte maandag dat het algoritme van Amazon artikelen voorstelt die samen gekocht kunnen worden om explosieven in elkaar te knutselen. Vrijdag raakten nog 29 mensen gewond na de ontploffing van een zelfgemaakte bom in de Londense metro.



De ingrediënten, die allemaal legaal verkrijgbaar zijn, stonden opgelijst in het overzicht 'Vaak samen gekocht met' in de afdeling chemicaliën, zo deelt de zender mee. Andere materialen die kunnen gebruikt worden voor het maken van bommen, zoals kogellagers, ontstekingsmechanismen en ontstekers op afstandbediening, zijn eveneens verkrijgbaar via de website en sommige van hen werden gesuggereerd op de pagina van de chemicaliën in de sectie 'Klanten die dit kochten, kochten ook', aldus Channel 4.