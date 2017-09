Facebook en co riskeren boete voor laattijdig verwijderen terreurcontent

Door: redactie

20/09/17 - 08u26 Bron: ANP

© ap.

Voor techbedrijven als Facebook, Twitter en Google-moeder Alphabet dreigen forse boetes als zij te laat berichten met een terroristische inhoud verwijderen van hun sites en blogs. Dat hebben verschillende Europese leiders, waaronder de Britse premier Theresa May en de Franse president Emmanuel Macron afgesproken.

Zij deden dat tijdens een bijeenkomst in New York waar wereldleiders bijeen zijn voor een vergadering van de Verenigde Naties. De Europese leiders willen voorkomen dat sociale netwerken van bijvoorbeeld Facebook en Twitter worden gebruikt door terroristen.



De techreuzen krijgen na plaatsing van terreurberichten en andere kwalijke boodschappen maximaal twee uur de tijd om berichten van hun sites, blogs en andere platforms te halen. May wees in het bijzonder op het succes van Twitter dat een tool ontwikkelde waarmee het al meer dan 300.000 accounts uit de lucht haalde die een link hadden met terreur.