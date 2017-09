Hackers besmetten 2,3 miljoen computers met malware via CCleaner

Bewerkt door: ESA

Hackers zijn erin geslaagd om via de populaire software CCleaner op 2,3 miljoen computers malware te plaatsen. Dat heeft het Britse bedrijf Piriform, dat de software ontwikkelt, bekendgemaakt. "Voor zover we weten zijn we erin geslaagd de dreiging uit te schakelen voor er schade kon worden aangericht", stelt het bedrijf.

CCleaner is software om overbodige bestanden van computers en smartphones te verwijderen zodat ze weer soepel draaien. Onbekende hackers zijn er in augustus in geslaagd om malware te verbergen in een update van CCleaner, die door circa 2,27 miljoen gebruikers werd gedownload.



De malware zou het mogelijk maken om bepaalde informatie over de computer door te sturen naar een computerserver in de Verenigde Staten, mogelijk om die informatie later te gebruiken om de computer te hacken. De server zou in samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten zijn stilgelegd zonder dat er data werden overgemaakt, stelt Piriform.



Het was overigens Avast, het nieuwe moederbedrijf van Piriform, dat de besmetting eerder deze maand ontdekte. Avast is een leverancier van antivirussoftware. De softwareproducent raadt gebruikers aan om de nieuwste versie van CCleaner te downloaden.