Facebook opent laboratorium kunstmatige intelligentie in Montreal

18/09/17 - 02u00 Bron: ANP/BuzzT

Professor Joelle Pineau zal het nieuwe Facebook AI-lab in Montreal leiden. © reuters.

Facebook opent een nieuw onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie in Montreal. Het is het vierde onderzoekscentrum op dit gebied van het sociale netwerk. Facebook investeert 5,7 miljoen dollar (circa 4,8 miljoen euro) in het centrum.