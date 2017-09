Facebook liet gerichte reclame aan antisemieten toe

Door: redactie

15/09/17 - 12u20 Bron: Belga

© rv.

Facebook heeft adverteerders toegelaten om reclame te richten aan antisemieten. Dat meldt de Amerikaanse website ProPublica.

Voor het verkopen van nazi-memorabilia of het promoten van rechtsradicale acties konden adverteerders de doelgroep 'jodenhaters' uitkiezen.



Facebook verwijderde de reclamecategorie na de bevindingen van ProPublica te zijn voorgelegd. De doelgroep werd opgesteld op basis van profielen die Facebookgebruikers over zichzelf aanmaakten, met bepalende factoren als opleidingsniveau, leeftijd en ideologie.



De richtlijnen op Facebook verhinderen strikt dat mensen op hun eigenschappen worden aangevallen. Daartoe behoort het deel uitmaken van een religieuze groepering. Het sociale medium slaat zich op de borst en erkent dat er nog veel werk voor de boeg is om aan de opgestelde standaarden te voldoen.



Op Facebook kan men voor gerichte reclame uit duizenden categorie├źn putten, gaande van geslacht over leeftijd en adres tot moedertaal.



Voor haar onderzoek stelde ProPublica zelf enkele antisemitische profielen op. Binnen het kwartier werden die door Facebook aanvaard.