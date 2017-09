Ode aan de 140 tekens: tweets worden dan toch niet langer

FT

14/09/17 - 13u00 Bron: Belga

Er werd met het idee gespeeld tweets langer te maken opdat mensen zich makkelijker zouden kunnen uitdrukken. © Thinkstock.

Twitter houdt dan toch vast aan de tweet van 140 karakters. "We denken dat het echt belangrijk is deze lengte te behouden", zei Twitter-topman en medeoprichter Jack Dorsey aan het Duitse persagentschap DPA. Enige tijd geleden nog werd er met het idee gespeeld een tweet langer te maken opdat gebruikers zich beter zouden kunnen uitdrukken.

Aangezien Twitter oorspronkelijk opgebouwd was op basis van sms-berichtjes, zijn tweets beperkt tot 140 karakters. Van de in totaal 160 tekens van een sms, waren er twintig voorbehouden voor de technische gegevens van de provider. Twitter gebruikte die voor onder meer de @-gebruikersnamen. Onlangs werd het idee geopperd een tweet langer te maken, omdat Twitter al vaker had horen waaien dat het niet altijd makkelijk is je in korte berichtjes goed uit te drukken. Van dat idee wordt nu toch afgestapt.



De microblogsite telt ongeveer 330 miljoen actieve gebruikers. De afgelopen jaren is bericht over overnamegesprekken met onder andere Disney. Op de dmexco-beurs in Keulen, het grootste event rond digitale marketing in Europa, zei Dorsey voor het eerst dat de onderhandelingen door Twitter zelf zijn stopgezet.



Dorsey wil Twitter meer op de actualiteit richten. Volgens hem moet de site de plaats worden waar mensen het snelst ervaren wat er in de wereld gebeurt.