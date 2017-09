"Rommel moet je #opkuisen, geen mensen": Theo Francken krijgt wind van voren op sociale media

FT

14/09/17 - 11u47

Onder het motto 'vuil kuis je op, geen mensen', zijn op Twitter en Facebook heel wat foto's verschenen van mensen die de post van Theo Francken "schandalig" vinden. © Photo News & RV.

vluchtelingen Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), krijgt op sociale media de wind van voren na een Facebookpost die hij gisterenmiddag online zette: "Veertien mensen aangehouden in Maximiliaanpark en negen in het Noordstation", schreef hij. Maar wat de gemoederen deed verhitten, was zijn hashtag '#opkuisen'. "Zo kan je niet spreken over mensen", klinkt het.

Al dagenlang patrouilleert de politie in het Brusselse Maximiliaanpark en het station Brussel-Noord. Agenten van de zone Brussel-Hoofdstad-Elsene pakken er af en toe migranten op. Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), had vorige week tot die operaties bevolen, omdat de toestand in het park niet langer houdbaar is. Ook de arbeidsinspectie is al op pad gestuurd om op te treden tegen malafide werkgevers die migranten proberen ronselen als goedkope werkkracht. Momenteel verblijven er tussen de 500 en 600 illegalen in het park. Zij willen allen doorreizen naar Groot-Brittannië.



Ook gisteren dus werden enkele migranten aangehouden. Volgens Francken ging het om "veertien mensen in het Maximiliaanpark en negen in het Noordstation, waaronder drie verklaarde minderjarigen". Hij voegde eraan toe dat er "volgens info politie nauwelijks volk was in het park". En sloot zijn Facebookpost af met de hashtag '#opkuisen'. (lees verder onder de tweet) Lees ook Opnieuw 22 migranten opgepakt aan Brussel-Noord

Francken voorziet dan toch opvang voor vrouwen en kinderen in Maximiliaanpark Theo Francken Vanmorgen 14 mensen aangehouden in Maximiliaanpark en 9 in het Noordstation, 3 verklaarde minderjarigen. Vlgs info politie nauwelijks volk in het park. #opkuisen