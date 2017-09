Helft ouders bespiedt kinderen op internet

PHILIPPE GHYSENS

14/09/17 - 06u18

Vlaamse ouders zijn erg bezorgd over het internetgebruik van hun kinderen. Bijna de helft controleert welke websites zoon of dochter bezoekt. Vier op de tien lezen zelfs stiekem hun mails en berichtjes.

Wat spookt mijn kind online uit? Welke sites bezoekt zoon- of dochterlief? En waarover chat hij of zij? Vlaamse ouders zijn zeer bekommerd over het surfgedrag van hun kroost, zo wordt duidelijk uit een bevraging van 1.000 gezinnen met kinderen tussen 9 en 14 jaar. Internet wordt als een regelrechte bedreiging beschouwd, zo lijkt het wel. Zeven op de tien vaders en moeders proberen zoveel mogelijk in één ruimte te zijn met hun kinderen als die online zijn. Al gebeurt de controle in heel wat gezinnen ook stiekem: meer dan vier op de tien ouders lezen weleens mails en berichtjes zonder dat hun kind dit weet, 64% kent hun paswoorden en bijna de helft checkt regelmatig hun browsegeschiedenis.



Je kind bespioneren is een slecht idee én werkt averechts, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool). "Als je hen achter hun rug gaat controleren, neemt het risico toe dat ze hun onlineleven nog meer gaan verbergen. Bovendien heeft ook een kind recht op privacy. Vroeger hadden veel jongens en meisjes een dagboek - daar ging je toch ook niet in lezen?"



Iets meer dan de helft van de ouders maakt zich ook zorgen over de tijd die hun kinderen achter een scherm doorbrengen. Twee op de vijf vaders en moeders leggen hun éigen smartphone of tablet sneller weg als hun kroost in de buurt is, "om het goede voorbeeld te geven".



