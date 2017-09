Twitter: "Geen aanwijzingen van Russische inmenging in Amerikaanse kiescampagne"

Bewerkt door: IVI

13/09/17 - 15u33 Bron: Belga

Jack Dorsey, co-founder en CEO van Twitter, zou het account van president Trump blokkeren als hij zich niet aan de regels van Twitter zou houden. © epa.

Twitter heeft in tegenstelling tot Facebook geen aanwijzingen dat vanuit Rusland gepoogd is de Amerikaanse verkiezingscampagne te beïnvloeden via het sociale netwerk. "We hebben daar geen bewijzen van gevonden", zei de topman van Twitter, Jack Dorsey, tijdens dmexcode - een beurs voor de digitale industrie in Keulen.