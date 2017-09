China zet eerste commerciële quantumnetwerk op voor 'onhackbare' communicatie

Illustratiefoto. © reuters.

China gaat als eerste land van start met een commercieel quantumnetwerk. Dat maakt het mogelijk te communiceren zonder dat er kan afgeluisterd worden. Het zal niet verbazen dat ook de VS en andere landen al jaren onderzoek doen naar zo'n 'onhackbaar' netwerk.

In augustus kondigde China trots aan dat ze voor het eerst een "onbreekbare" quantumcode hadden verzonden vanuit een experimentele satelliet naar de aarde. Een jaar eerder had het Pentagon de lancering van die satelliet "een opmerkelijke vooruitgang" genoemd.



Quantumkanalen verzenden boodschappen ingebed in licht. Deskundigen beweren dat pogingen om in te breken in die berichten of om ze af te luisteren zullen leiden tot detecteerbare storingen in het systeem.



De Chinezen zijn erop gebrand om voorloper te zijn in de quantumtechnologie en daar kadert de test met het commerciële netwerk voor privécommunicatie eveneens in. Meer dan 200 ambtenaren uit Jinan, de hoofdstad van de provincie Shandong in Noor-China, zullen het systeem exclusief mogen gebruiken. Hoe het systeem gecommercialiseerd wordt, maakte de overheid niet bekend.



Volgens persagentschap Xinhua werd "de verbinding van honderden apparaten met honderden kilometers glasvezel in vijf maanden tijd opgezet". Telefoongesprekken en datacommunicatie kunnen in alle veiligheid verlopen over dat netwerk. Naar verwachting zal het ook nog gekoppeld worden aan een Peking-Shanghai-quantumnetwerk.