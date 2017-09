"Dit moet een grap zijn": koppel wil via crowdfunding huwelijk financieren, maar dat blijkt brug te ver

Koen Van De Sype

13/09/17 - 06u53 Bron: The Sun, The Mirror, The Herald

© GoFundMe.

Een koppel dat via crowdfunding geld wilde inzamelen voor een droomhuwelijk in Italië, heeft online de wind van voren gekregen. Hannah Louise Miell (29) en Jack Dudley wilden 6.000 pond (6.664 euro) ophalen, maar moesten hun advertentie na vier dagen offline halen omdat ze bedolven werden onder de verontwaardigde reacties.

Het koppel lanceerde zijn oproep op GoFundMe. Hannah en Jack hadden het Italiaanse Ravello uitgekozen om elkaar het jawoord te geven. De vrouw - die voor een liefdadigheidsorganisatie voor dieren werkt - vertelde hoe moeilijk ze het had gehad toen haar vriend op zee was als duikbootofficier bij de Royal Navy. En over de "enorme bewondering" die ze voor haar "ongelofelijk onzelfzuchtige" partner had gehad toen hij zich vrijwillig had aangemeld om naar Afghanistan te gaan in 2012.



Depressie

De man bleek haar ook door haar depressie geholpen te hebben. "We hebben het geld niet voor ons droomhuwelijk en daarom hebben we jouw hulp nodig", klonk het in de post. "Geef alsjeblieft wat je kan, jullie steun betekent heel veel voor ons en zal echt het verschil maken." Lees ook Onze redactie helpt 90.000 euro in te zamelen voor Hannelore: "Met mijn gewone 'benen' val ik al over een kiezeltje"

Het duurde niet lang of de eerste verontwaardigde reacties stroomden binnen. "Probeer misschien eens te sparen zoals de rest van de mensheid", klonk het boos. "Dit is echt walgelijk, er zijn miljoenen mensen die niets hebben." en "Dit moet een grap zijn? En wat met de miljoenen mensen die gewoon graag hun huur zouden kunnen betalen en hun rekeningen?" (lees hieronder verder) © GoFundMe.