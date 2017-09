Senator Ted Cruz 'liket' per ongeluk porno op Twitter

Renske Baars

12/09/17

Voormalig presidentskandidaat en huidig senator van Texas, Ted Cruz, drukte gisteravond per ongeluk op een verkeerd knopje op zijn Twitteraccount. En voordat hij er erg in had, kon iedereen zien dat hij een pornofilmpje van @SexuallPosts had geliket.

I can't wait for Ted Cruz "I was hacked" press conference. pic.twitter.com/yQ0UCC4LSy — Austin (@AustinCTweets) 12 september 2017

De vingeroefening van Cruz is vooral opmerkelijk omdat de republikein tijdens zijn gooi naar het presidentschap in 2015 voor een verbod op seksspeeltjes pleitte. 'Seksueel genot is alleen voor voortplanting en niet voor plezier', zei Cruz toen. Daar lijkt hij inmiddels van te zijn teruggekomen.



De 'like' is inmiddels van zijn Twitter-account verdwenen. Zijn woordvoerster stelt dat 'de beledigende tweet die op het account van Ted Cruz is geplaatst, is verwijderd door een medewerker en gerapporteerd bij Twitter'.



Duizenden Amerikanen konden wel om de 'like' van de Texaan lachen. Op Twitter regende het de hele nacht grappen over de zeer conservatieve politicus.