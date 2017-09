Poetin maakt komaf met 'staatsgevaarlijke' buitenlandse software

Bewerkt door: LB

8/09/17 - 22u44 Bron: ANP

Poetin wil niet dat "ergens op een knop wordt gedrukt en alles op zwart gaat". © reuters.

Russische techbedrijven riskeren naast overheidsklussen te grijpen als ze buitenlandse software blijven gebruiken. Daarvoor waarschuwde de Russische president Vladimir Poetin, die meent dat dergelijke computerprogramma's een gevaar kunnen vormen voor de staatsveiligheid.

Poetin zei dat overheidsdiensten niet in alle gevallen kunnen samenwerken met bedrijven die nog buitenlandse software gebruiken. Anders zou het risico bestaan dat "ergens op een knop wordt gedrukt en alles op zwart gaat". Hij drukte vertegenwoordigers van de technologiesector op het hart "dat in gedachte te houden".



Russische overheidsinstellingen zijn al grotendeels overgestapt op software van eigen bodem. Privébedrijven zouden echter nog steeds grotendeels geïmporteerde technologie gebruiken.



Niet alleen in Rusland bestaat nervositeit over de risico's van buitenlandse software. De Amerikaanse regering verwijderde de van oorsprong Russische cyberbeveiliger Kaspersky Lab eerder dit jaar van twee lijsten met goedgekeurde leveranciers voor overheidsdiensten.