Onderzoeksbureau: "Gebruikcijfers Facebook kloppen niet"

KVDS

7/09/17 - 10u06 Bron: ANP

© anp.

De cijfers van Facebook over haar aantal gebruikers kloppen mogelijk niet. Dat zegt het Amerikaanse onderzoeksbureau Pivotal Research Group.

De kwestie draait om Facebook Ads Manager. Bedrijven kunnen daar hun advertenties op Facebook regelen. Potentiële adverteerders krijgen bijvoorbeeld te horen dat Facebook 41 miljoen 18- tot 24-jarigen in de Verenigde Staten kan bereiken.



Maar volgens volkstellingen waren er vorig jaar maar 31 miljoen Amerikanen in die leeftijdsgroep. Bij de leeftijdsgroep erna zagen de onderzoekers hetzelfde. Facebook claimt een bereik van 60 miljoen mensen in de categorie van 25 tot 34 jaar, terwijl de volkstelling in die groep 45 miljoen mensen heeft geteld. Facebook zegt in een reactie dat zijn cijfers schattingen zijn.