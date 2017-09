Eerst gratis wereld rondgevlogen, nu cel ingevlogen: Mechelaar (23) hackt websites airlines

TIM VAN DER ZEYPEN

6/09/17 - 08u16

© epa.

Jarenlang heeft een hacker uit Mechelen het beveiligingssysteem van tal van luchtvaartmaatschappijen omzeild. "Grotendeels voor de kick, maar ook om gratis de wereld rond te reizen." Sinds gisteren zit de 23-jarige in de cel.

American Airlines, Lufthansa en Brussels Airlines: deze drie maatschappijen zijn al zeker om de tuin geleid door de twintiger. Maar mogelijk zijn het er nog veel meer, zeggen gerechtelijke bronnen. Door de websites te hacken, kon de Mechelaar tientallen gratis vliegtuigtickets bemachtigen. "Een deel daarvan werd verzilverd, maar lang niet allemaal. Het merendeel van de feiten pleegde hij vooral voor de kick."



Het was Brussels Airlines dat de fraude vaststelde en een klacht indiende bij politie en parket. Gisteren werd de dader voor de onderzoeksrechter gebracht, die hem aanhield. "Hij wordt verdacht van informaticabedrog en interne hacking", zegt parketwoordvoerster Nele Poelmans.



De jongeman zit momenteel dus in de cel. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer, die over zijn verdere aanhouding moet beslissen. Zijn advocaat wilde gisteren geen commentaar kwijt.



De verdachte stond al langer bekend bij gerecht en politie - één van de redenen waarom de onderzoeksrechter hem nu besloot aan te houden. Zo moet de hacker zich eind deze maand voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor het plegen van gelijkaardige feiten. En ook als minderjarige zat hij niet stil. Hij brak ook al binnen in het informaticasysteem van bioscoopcomplex Utopolis (nu UGC) om alle plaatsen in een zaal op te 'kopen', waarna hij met een vriend naar de film ging in een voor de rest lege zaal.