Altijd al willen weten hoe Facebook informatie over je verzamelt? Deze tool geeft het antwoord

5/09/17 - 14u12 Bron: The Next Web

Internet Vraag je je ook wel eens af hoe Facebook nu juist al die data over jou verzamelt die het gebruikt om jou de inhoud te laten zien die je leuk vindt? De app Data Selfie geeft het antwoord.

Facebook monitort tot op de seconde alles wat je doet op het sociale medium om je zo aangepaste en persoonlijke inhoud te kunnen voorschotelen. Het uiteindelijke doel: ervoor zorgen dat je vaker terugkomt, langer blijft hangen, en dus ook meer advertenties te zien krijgt, waar Facebook dan weer geld aan verdient.



Het Facebookalgoritme dat jouw persoonlijke tijdlijn samenstelt, is een goedbewaard geheim. Maar de manier waarop je data verzameld worden, is dat minder. De Chrome-extensie Data Selfie geeft je een straffe inkijk in hoe je op een bijzonder korte tijdspanne een schat aan informatie weggeeft over jezelf, je voorkeuren en je gewoontes.



Data Selfie, gratis te downloaden en te gebruiken in de browser Chrome, houdt bij waar je naar kijkt in je tijdlijn, welke pagina's en vrienden je bezoekt, wat je typt, waar je op klikt, kortom alles wat je op Facebook doet. De app zoekt automatisch naar patronen en giet alles in een overzichtelijk rapport.