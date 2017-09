Irritante reclame in uw mailbox? Met deze tips voorkomt u spam

Robbe van Lier

5/09/17 - 11u19

Wat te doen tegen spamberichten in uw mailbox? © Thinkstock.

In anderhalf jaar tijd heeft de Federale Overheidsdienst Economie meer dan 500 meldingen ontvangen van ongewenste reclame per e-mail. Daarom verspreidt het deze tips om spam in uw mailbox te voorkomen of wat u best kan doen wanneer uw inbox al vol spam zit.

Onder spamberichten worden ongewenste en irritante reclamemails verstaan. Te onderscheiden van zogenaamde phishing- of oplichtingmails. "Het gaat hier dus over het fenomeen waarbij je e-mailadres overstelpt wordt met reclame voor producten/bedrijven waar je soms nog niet eens van gehoord hebt. Het gaat om allerlei soorten reclame voor heel veel verschillende producten. Er is geen lijn in te trekken", legt Johan Verbelen van de FOD Economie uit.



Maar hoewel iets minder 'gevaarlijk' dan echte oplichting, zorgt spam ook voor heel wat problemen. Naast wrevel brengt het ook tijdverlies met zich mee voor consumenten en kosten voor ondernemingen en telecomoperatoren: downloaden van de spammails, lezen, deleten, filtersoftware installeren, ...

Bedrijven verzamelen en verkopen uw e-mailadres Door de groei van het internet zijn er meer bedrijven die zich bezighouden met het 'verzamelen' van e-mailadressen om ze dan te verkopen aan reclamebedrijven die de mails sturen Johan Verbelen, FOD Economie Bovendien wordt spam ook beschouwd als een inbreuk op uw privéleven (ongebreidelde en ongevraagde verzameling van e-mailadressen). En vaak bevatten spamberichten illegale inhoud, zoals verboden reclame voor geneesmiddelen of namaak.



De FOD Economie startte begin 2016 met een nieuw meldpunt. Het aantal meldingen in 2016 was 340, en halfweg 2017 staat dit aantal op 170. "Met andere woorden: het aantal meldingen blijft stabiel, maar is wel aanzienlijk", aldus een woordvoerder aan onze redactie.



"Door de groei van het internet zijn er meer bedrijven die zich bezighouden met het 'verzamelen' van e-mailadressen om ze dan te verkopen aan reclamebedrijven die de mails sturen: vandaar het belang om voorzichtig om te springen met je e-mailadres."

Hoe vermijdt u spam? Om te voorkomen dat uw e-mailadres overspoeld wordt met ongewenste reclame, neemt u best de volgende tips in acht:



- Geef uw e-mailadres niet zomaar aan eender wie. Zo verkleint u de kans dat uw e-mailadres verspreid raakt en (ongewild) gebruikt wordt voor bijvoorbeeld ongewenste nieuwsbrieven of spamberichten.



- Maak een twee e-mailadres aan. Niet alle e-mailservices zijn natuurlijk spam. Maak daarom een tweede e-mailadres aan voor inschrijvingen op nieuwsbrieven, deelnames aan wedstrijden of forums en om online aankopen te doen.



- Twijfels over afzender? Open e-mail niet. Als u twijfels hebt over de oorsprong van een e-mail of over de identiteit van de verzender, open de e-mail dan niet, beantwoord hem niet en klik niet op de linken. Open bijgevoegde bestanden zeker niet: sommige ongewenste reclamemails willen u geen product te doen kopen, maar willen uw persoonlijke gegevens bemachtigen of uw computer infecteren met een virus.



- Geef de e-mailadressen van anderen niet zomaar door aan derden zonder hun toestemming. Zorg ervoor dat de e-mailadressen van uw contactpersonen niet zichtbaar zijn als u een e-mail stuurt naar heel wat personen tegelijk. Zet hun e-mailadressen in blind copy (Bcc/Cci).



- Installeer een goed antivirus- en antispamprogramma en voer regelmatig een update uit.



