VDAB screent surfgedrag van werklozen

4/09/17

Om te controleren of werkzoekenden effectief naar werk zoeken, wil de VDAB online bijhouden wie op welke vacatures klikt. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag. Wie niet genoeg klikt, dreigt een sanctie te krijgen.

De arbeidsbemiddelingsdienst experimenteert al langer met informatie die hij uit het surfgedrag op zijn website haalt. Tot nog toe met als doel bezoekers beter te bedienen, maar nu wil de dienst een stapje verder gaan en de gegevens ook gebruiken om te controleren of werkzoekenden wel actief genoeg zijn in hun zoektocht naar een job. "We zijn daarvoor bezig met een experiment", zegt VDAB-woordvoerster Shaireen Aftab.



Kritisch geluid komt er van de socialistische vakbond. "Dit houdt veel risico's in", zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van de Vlaamse vleugel van ABVV. "De groep werkzoekenden die de meeste hulp nodig hebben, is net het minst digitaal. (...) Dit geeft een Big Brother-gevoel."