Man wordt rijk met absurde website: betaal 1 dollar om te zien hoeveel andere mensen 1 dollar betaalden

Softwareontwikkelaar Johan McCubbin vond een wel heel minimalistische manier om online geld in te zamelen. Hij ontwikkelde een website met de naam 'How Many People Paid A Dollar To See How Many People Paid A Dollar?', hoeveel mensen betaalden een dollar om te zien hoeveel mensen een dollar betaalden. Dat bleken er meer te zijn dan verwacht.

Op de website vond je tot voor kort diezelfde titel en een link naar de betaalsite PayPal. Dat was het, niets meer. Ondertussen is de betalingsaccount door PayPal geblokkeerd wegens verdachte activiteit.



Door in te spelen op de natuurlijke nieuwsgierigheid van de mens werd Johan McCubbin slapend rijk. Hij had zelf ook niet verwacht dat zo veel mensen een dollar zouden betalen enkel om te zien hoeveel mensen een dollar hadden betaald. De softwareontwikkelaar was de mosterd gaan halen bij de website 'Million Dollar Homepage' uit 2005 waar mensen een dollar moesten betalen voor één pixel op de site. McCubbin is gefascineerd door het idee 'niets' te verkopen voor geld. McCubbin zegt dat hij "graag dingen creëert, inclusief geld". Lees ook Whatsapp kampt met mysterieuze storing

