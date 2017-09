Record voor HLN app: nooit eerder zoveel dagelijkse lezers

Door: redactie

1/09/17 - 17u07

Elke dag gebruiken 346.643 lezers de HLN app. Een absoluut record. Dat blijkt uit de laatste CIM-cijfers, de onafhankelijke instantie die het mediagebruik meet. Zowel de Android als iOS versie van de HLN-app kregen de voorbije maanden een update (die je hier kan downloaden).

De app werd sneller, nog completer en de navigatie werd eenvoudiger gemaakt. Sindsdien is het aantal gebruikers met meer dan 5% gegroeid. De app van HLN is nu veruit de grootste in Vlaanderen met meer dan vier keer meer gebruikers dan de nummer twee in de lijst.



Wanneer je er ook de website bijtelt, wordt HLN op veel dagen zelfs door meer dan 2 miljoen unieke browsers bezocht. Uiteraard wil de redactie van HLN / Het Laatste Nieuws alle lezers heel erg bedanken voor die trouw. Suggesties om de app in de toekomst nog te verbeteren kan je altijd mailen naar mobile@hln.be.